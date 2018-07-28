Корреа заявил, что дни Ассанжа в посольстве сочтены

Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа в интервью RT предсказал скорый арест главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Журналист уже шесть скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне от преследования судебных властей Великобритании и США.

Рафаэль Корреа назвал Морено лицемером за слова о том, что он еще "будет вести диалог". Как считает Корреа, нынешний президент Эквадора Ленин Морено уже решил судьбу Ассанжа вместе главами США и Англии. 27 июля Морено заявил, что Ассанж в итоге должен покинуть здание посольства. "Он просто пытается подсластить пилюлю", — отметил Корреа.

Корреа напомнил, что после вступления в должность Морено не скрывал своего недовольства по поводу пребывания Ассанжа в посольстве. "Он даже не знает дела Джулиана Ассанжа, он сводит его до уровня простого хакера, который завладел личными сообщениями. Он не понимает сути", — рассказал Корреа.

Если Джулиан Ассанж покинет территорию Эквадора без охранной грамоты, его арестуют британские полицейские. Затем, скорее всего, последует высылка в США, где по обвинению в шпионаже и госизмене Ассанжу грозит смертная казнь.