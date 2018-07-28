Артисты, попавшие в ДТП под Москвой, возвращались с гастролей из Италии

В Домодедовскую центральную районную больницу доставлены для осмотра 27 пассажиров перевернувшегося автобуса, в том числе четверо детей, сообщает "Интерфакс".

Компанию-перевозчика проверят на соблюдение законодательства о безопасности пассажирских перевозок. Прокуратура Удмуртии начала проверку владельца автобуса, на котором артисты возвращались из Италии, где были на гастролях.

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в субботу днем. Авария произошла на трассе А-107 около населенного пункта Белые Столбы Домодедовского района Подмосковья. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Всего в автобусе находились 29 человек, включая двух водителей.

По уточненным данным, в аварии пострадали 17 человек, включая одного ребенка. Сейчас 25 пассажиров и два водителя доставлены для осмотра в Домодедовскую центральную районную больницу. Среди пассажиров автобуса четыре ребенка 10—16 лет.

Артистов ансамбля готовятся разместить в Кутузовской школе-интернате. Администрация Домодедова выделила автобус, который доставит их в помещение школы. Затем они смогут отправиться в Ижевск.

Государственный ансамбль народной песни, музыки и танца "Танок" был основан в 1990 году в Ижевске. В репертуаре ансамбля постановки, отражающие культуру и национальный колорит народов Удмуртии. Фольклорный материал для спектаклей артисты собирают самостоятельно, используют народные инструменты и национальные костюмы.