Тайная встреча с Герасимовым: от Меркель ждут объяснений

Депутат от немецкой Партии зеленых, эксперт по внешней политике Омид Нурипур требует от властей ФРГ раскрыть подробности тайной встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с начальником Генштаба России Валерием Герасимовым. Письменный запрос на этот счет парламентарий отправил правящей коалиции страны, пишет Süddeutsche Zeitung.

По информации издания, которое ссылается на близкий к германскому правительству источник, Герасимов и Меркель обсуждали конфликт на востоке Украины, выполнение минских соглашений, а также возможность размещения там миссии ООН. Одним из предметов переговоров могло стать создание буферной зоны на Голанских высотах. Кроме того, речь заходила о создании в Сирии условий, необходимых для возвращения беженцев.

О встрече канцлера и министра иностранных дел Германии с начальников российского Генштаба и главой МИД РФ Сергеем Лавровым было объявлено после того, как она состоялась.

В этой связи немецкий депутат интересуется, как Берлин позволил въезд в страну российскому генералу, находящемуся в санкционных списках. Нурипур также хочет понять, какую выгоду удалось извлечь из переговоров с Герасимовым, отмечает Süddeutsche Zeitung.