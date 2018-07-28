Подкрался и ударил ножом в шею: подробности нападения на полицейского у посольства в Москве

Сотрудники правоохранительных органов установили личность человека, напавшего с ножом на полицейского, несшего дежурство возле посольства Словакии в центре Москвы. Личность напавшего установлена, им оказался уроженец Чечни 2000 года рождения, сообщает "Интерфакс".

Нападение на стража порядка произошло в пятницу на 1-й Брестской улице. Неизвестный набросился на сотрудника полиции, нанес ему несколько ударов острым предметом и скрылся.

Пострадавший 31-летний командир взвода полиции по охране посольств и консульств госпитализирован в состоянии средней тяжести: ему нанесли не менее семи ударов в шею и голову, напав сзади.

Ведется следствие, возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудника правоохранительных органов и посягательства на его жизнь.

Нападавший объявлен в розыск. Полицейскому за несколько минут до трагедии удалось сфотографировать подозрительного гражданина, в течение длительного времени наблюдавшего за посольством и постом полиции.