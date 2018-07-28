На Украине запретили "Мой балет"

Илзе Лиепа прокомментировала ТАСС запрет властей Украины на продажу в стране книги актрисы "Мой балет". Как заявила Лиепа, у нее на Украине много поклонников, которые "все равно книгу прочитают".

Ранее Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания счел недопустимым упоминания в мемуарах Лиепы имени члена Совета при президенте России по вопросам культуры и искусств Николая Цискаридзе. Цискаридзе поддержал политику президента России Владимира Путина по Крыму.

На Украине полтора года действует закон, который позволяет изымать из обращения продукцию "антиукраинского содержания".