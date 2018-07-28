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28 июля 201820:00

Найдены тела двух детей, утонувших в Каспийском море

Global Look Press

Детей, утонувших в Каспийском море, нашли.

Ранее в МЧС сообщали, что спасатели ищут тела мужчины и троих детей семи, десяти и четырнадцати лет, ушедших купаться в Каспийском море на территории Дербентского района и пропавших без вести.

Тело мужчины нашли в среду, затем девочки, позднее – мальчика и девочки, передает РИА Новости.

Поиски завершены. В операции участвовали 82 человека, в том числе от от МЧС РФ по Республике Дагестан 62 человека.

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