Найдены тела двух детей, утонувших в Каспийском море

Детей, утонувших в Каспийском море, нашли.

Ранее в МЧС сообщали, что спасатели ищут тела мужчины и троих детей семи, десяти и четырнадцати лет, ушедших купаться в Каспийском море на территории Дербентского района и пропавших без вести.

Тело мужчины нашли в среду, затем девочки, позднее – мальчика и девочки, передает РИА Новости.

Поиски завершены. В операции участвовали 82 человека, в том числе от от МЧС РФ по Республике Дагестан 62 человека.