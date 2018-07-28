1030-летие Крещения Руси: общие идеи и ценности сближают

Праздник Крещения Руси отмечают и в странах ближнего зарубежья. Верующие стремятся в эти дни быть ближе к истокам православия на Руси. Паломники из Белоруссии, Молдавии, со всей Украины, несмотря на трудности, едут в Киев, чтобы проявить единство православной семьи. И это единства было в сотни раз мощнее, чем искусственные попытки оторвать Украинскую Церковь от Московского Патриархата.

И униаты, и раскольники, и националисты: вместо церковных хоругвей -государственные флаги, вместо проповедей о прощении и милосердии — политические лозунги, даже молитва не за все православное сообщество в целом — за Украину в отдельности.

На Украине — одна каноническая Православная Церковь. Она относится к Московскому Патриархату. Но есть и раскольническая, никем не признанная, и именно ее посещает и защищает украинский президент.

"Мы давно лелеяли надежду на собственную поместную Церковь. Православное сообщество Украины — одно из самых больших в мире, и оно не может быть придатком к чему бы то ни было", — считает Порошенко.

Вот так Владимирская горка, где по преданию князь Владимир крестил своих подданных, выглядит сегодня: даже по официальным данным, не больше нескольких тысяч человек.

"Нам все организовал глава районной администрации. И автобусы, и приглашения нам сделали. Нас из Ивановского района Херсонской области двадцать человек приехало", — рассказывают люди.

И для сравнения: нескончаемый людской поток единомышленников, участников в десятки, а то в сотни раз больше – это крестный ход Московского Патриархата.

"Некоторые политики желают использовать церковный праздник в своих политических играх. Но вера православная не даст распространиться тем идеям, которые способствуют разъединению людей", — уверен Митрофан, митрополит Луганский и Алчевский Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.

Слова совсем другой молитвы — объединяющей — раздаются над златоглавой Киево-Печерской лаврой. Украина, несмотря на препятствия властей и церковных раскольников, продолжает отмечать общий религиозный праздник, и около Успенского собора — опять сотни тысяч верующих Московского Патриархата.

"Это праздник, который объединяет все наши православные народы: белорусов, украинцев, молдаван, россиян. Мы всегда братья, мы дружные, никогда друг друга не предадим", — признаются люди.

На одном и том же – церковнославянском — языке — молятся и Киев, и Донецк. Богослужение в Горловке проходит в нескольких километрах от линии фронта.

Одни и те же слова — примирения — в Кишиневе и Тирасполе, хотя между Молдавией и Приднестровьем отношения далеко не безоблачные.

Богослужение в православном соборе Баку. В Азербайджане уже много лет проводится политика мультикультурализма.

В этот день они молитвами — вместе. Крещение и 1030 лет назад, и сейчас объединяет города, национальности и страны.

Казахстан, Белоруссия, Грузия, Киргизия… Многочисленные, входящие в Московский Патриархат экзархаты, епархии и митрополии — канонические, то есть признанные всем православным миром. Общие идеи и общие ценности сближают. Под общим руководством.