Турция предложила США спасти отношения

США могут спасти свои отношения с Турцией и даже вывести их на новый уровень, если с пониманием отнесутся к вопросам, которые вызывают обеспокоенность Анкары в плане обеспечения безопасности, заявил через местную прессу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Он указал, что Анкара не может игнорировать действия других стран, когда они угрожают ее национальной безопасности. Как предположил Калын, президент США Дональд Трамп, возможно, хочет поддерживать хорошие отношения с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Вне всяких сомнений, такой подход окажется эффективным, если эти отношения будут развиваться на основе взаимного уважения. Но угрозы в адрес Турции не сработают ", — цитирует слова представителя Эрдогана ТАСС.

Кроме того, Калын вновь упрекнул Вашингтон в сотрудничестве с сирийскими курдами из отрядов "Сил народной самообороны", которые в настоящее время проводят переговоры с режимом президента Сирии Башара Асада.

Ранее Анкара пригрозила, что может закрыть для США авиабазу Инджирлик и закупить российские истребители из-за недружественной политики Вашингтона.