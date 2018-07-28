Футбольную сборную России чествовали в Кремле

Страна благодарна футболистам сборной за яркую игру, волю, упорство и выдающиеся результаты на домашнем чемпионате мира. Эти слова сказал Владимир Путин в Кремле, где чествовали нашу команду — тех, кто воплотил в жизнь лозунг "Играем за вас!" В Екатерининском зале президент вручил футболистам и тренерам госнаграды и почетные грамоты.

Сразу после финального матча на первенство мира в "Лужниках" президент сказал, что хочет встретиться с тренером и командой. Со Станиславом Черчесовым он пообщался совсем недавно, в Калининграде. Теперь вот в Кремль пригласил всю сборную, чтобы поблагодарить и вручить государственные награды.

Футболистов пригласили вместе с семьями. Ведь они тоже в каком-то смысле команда. Обеспечивали нашим спортсменам надежный тыл, пока те бились за честь Родины на футбольных полях.

"Ваша самоотверженная, слаженная игра стала долгожданным подарком для миллионов болельщиков нашей страны. Даже люди, далекие от спорта и футбола, не отрывались от экранов телевизоров. Вы дали всем им возможность гордиться своей Сборной, гордиться вами, своей страной, дали веру в то, что отечественный футбол возрождается", — отметил президент.

Именно за этот успех Путин награждает орденом Александра Невского главного тренера Станислава Черчесова. "Мы все — свидетели, как мощно выстрелила его стратегия отбора, подготовки игроков, как велико его мастерство, талант психолога, наставника и лидера", — говорит глава государства.

Станислав Черчесов, опытнейший игрок и заслуженный тренер, волнуется. "Теперь я понимаю выражение "нет слов". Раньше не понимал. Могу со всей ответственностью заявить, что мы свое дело делали не из-за наград, а из-за того, что мы представляем нашу Россию, достоинство и честь этой страны", — заявил Черчесов.

"Результат не только в очках выражается, в секундах и в медалях. Он выражается еще в общем желании, настрое на борьбу. Это чрезвычайно важные вещи. И вот этот результат вы показали. Это самое главное, за что вам благодарны миллионы людей", — уверен Владимир Путин.

Отмечает президент и заслуги нашего голкипера. Игорь Акинфеев на этом чемпионате надежно играл на последнем рубеже.

И, конечно, президент воздает должное заслуженному ветерану команды Сергею Игнашевичу. У него 127 игр за сборную. Как и Акинфеева, Путин награждает его орденом Почета.

"Мы безумно рады, что всего лишь своей игрой в футбол смогли осчастливить миллионы россиян, в особенности детей", — сказал Игнашевич.

Еще 21 футболист и пять специалистов тренерского штаба сборной получают из рук президента почетные грамоты. Они и правда сделали то, что не удавалось нескольким поколениям еще советских и российских футболистов.

Да, с трудом верилось, что мы сможем пройти грозных испанцев. Но ровно до того момента, когда уже в дополнительное время над "Лужниками" пролился дождь. К удаче, выдохнул тогда стадион. Потом была серия пенальти, которую эти парни выиграли.

В сентябре стартует новый турнир — Лига наций УЕФА. Нам предстоит играть с Турцией и Швецией. Россияне смогут снова увидеть свою любимую команду в деле на новых стадионах.

"У нас есть современные стадионы. И мы можем этим гордиться. Потому что это большое подспорье не только для футбола, но и для всего спорта", — уверен Игорь Акинфеев.

А президенту спортсмены предлагают поскорее присоединиться к футбольному движению. "Для нас будет приятно, если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы. Будет для нас самое замечательное", — сказал нападающий Артем Дзюба.

"Тогда мне нужно будет и кимоно поменять, и горные лыжи забросить. Я же в отличие от вас не спортсмен, а физкультурник. А физкультурники занимаются всем подряд. Ну, и футболом, конечно, тоже. Особенно после вашего выступления на чемпионате мира", — отметил Путин.

Артем Дзюба, кажется, готов выйти на поле в любой момент. Как со скамейки запасных он рвался сегодня вперед, ожидая, когда уже можно будет подойти к президенту.

И вот, наконец, они могут собраться все вместе. Сначала фото с командой. Мяч с фотографиями игроков и игровая футболка, естественно, под номером 11, с автографами.

А теперь без протокола можно поговорить, конечно, о футболе. Еще раз о том, как все было. Снова возвращаются к самому первому матчу — со сборной Саудовской Аравии.

Возможно, на Александра Головина именно после того матча положили глаз скауты европейских грандов. Спор выиграл «Монако», с которым Головин подписал контракт.

А вот сын защитника Юрия Жиркова Дима только начинает путь в большой футбол.

Между тем чемпионат России уже стартовал. В ближайшие дни игроки сборной начнут выступать за свои клубы.