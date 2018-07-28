Молния попала в самолет Air Moldova, а не S7

Самолет, в который в субботу ударила молния, принадлежал не российской компании S7, а авиакомпании Air Moldova.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу этой компании, рейс из Кишинева в Санкт-Петербург в связи с ЧП был отменен. Через 10 минут после вылета лайнера из молдавской столицы над территорией Одесской области Украины в самолет Embraer E-190 ударила молния. На его борту находились 113 пассажиров.

Самолет, находившийся на высоте четырех тысяч метров, снизился и, сделав несколько кругов для выработки топлива, совершил посадку в аэропорту Кишинева. Никто из людей не пострадал – пассажиры отделались легким испугом. Вреда самолету молния не причинила. Тем не менее решено было подвергнуть лайнер дополнительной технической проверке. Пассажиров отправили в пункт назначения другими рейсами.