На подлете к авиабазе "Хмеймим" сбит беспилотник боевиков

В Сирии уничтожен беспилотник, приближавшийся к авиабазе "Хмеймим", сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в этой стране генерал-майор Алексей Цыганков.

Выступая на брифинге в субботу, он рассказал, что беспилотник был обнаружен средствами контроля воздушного пространства ВКС России 27 июля с наступлением темноты. Аппарат приближался к базе "Хмеймим" с северо-западного направления. По словам Цыганкова, беспилотник был запущен с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия.

"Штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на удалении от авиабазы", — приводит слова Цыганкова "Интерфакс".

В результате инцидента никто не пострадал, авиабаза "Хмеймим" функционирует в обычном режиме, добавил генерал.

В этой связи Цыганков в очередной раз призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и способствовать мирному урегулированию ситуации в подконтрольных им районах.

21 июля в районе авиабазы "Хмеймим" также был сбит беспилотник, который также был запущен с подконтрольной боевикам территории на севере Латакии.