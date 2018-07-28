Трамп распорядился помочь Калифорнии в борьбе с лесными пожарами

Американский лидер Дональд Трамп распорядился оказать федеральную помощь властям Калифорнии из-за охвативших штат лесных пожаров, начавшихся 23 июля.

На территории штата введен режим ЧС, огонь охватил более 320 квадратных километров на севере, задействовано 3,4 тысячи пожарных, 20 вертолетов, передает ТАСС.

2 пожарных погибли. 9 человек пропали без вести.

В округе Шаста сгорели 500 домов. 38 тысяч жителей окрестных поселений пришлось эвакуировать.

В стране сейчас полыхают 89 лесных пожаров в 13 штатах, большинство — на северо-западе страны и в штате Аляска, передает РИА Новости.