Число пострадавших в ДТП под Самарой возросло

По уточненным данным, в результате ДТП, произошедшего в Камышлинском районе Самарской области, пострадали четверо детей и двое взрослых. Ранее сообщалось о четверых пострадавших.

Представитель Главного управления МЧС России по региону сообщил, что пострадавшие дети 2013 — 2016 годов рождения, взрослые мужчина и женщина 1984 и 1985 годов рождения соответственно, передает ТАСС.

По поступившей ранее информации, в субботу, 28 июля, вечером нетрезвый водитель сбил пешеходов. По предварительным данным, он не справился с управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на пешеходов. Виновник ДТП задержан.

Травмы пострадавших оцениваются как средней степени тяжести. У детей — переломы, ушиб таза, черепно-мозговая травма. Угрозы их жизням нет.