Гол Сигурдарсона принес победу "Ростову" над "Ахматом"

Встречей "Ростова" с "Ахматом" продолжился стартовый тур чемпионата России по футбол сезона-2018/19. Матч состоялся в Ростове-на-Дону. Победу в нем благодаря голу исландского форварда Бьорна Сигурдарсона одержали хозяева поля со счетом 1:0.

На 25-й минуте встречи у гостей был удален Андрей Семенов за фол последней надежды. Играя в меньшинстве, гости не стали уходить в глухую оборону. Тем не менее еще в первом тайме они пропустили.

Исландский легионер "Ростова" Бьорн Сигурдарсон перед самым перерывом открыл счет в мачте, удачно сыграв головой после навеса Сергея Паршивлюка.

Во втором тайме команда Игоря Ледяхова пыталась в меньшинстве отыграться, однако ростовчане не дали сопернику такой возможности. "Ростов" под руководством Валерия Карпина одержал первую победу в сезоне.

28 июля состоялись еще два матча первого тура. В Екатеринбурге местный "Урал" обыграл махачкалинский "Анжи" (1:0), а московский "Спартак" дома с тем же счетом одержал победу над "Оренбургом".