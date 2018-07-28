В Белграде застрелен известный сербский адвокат

На пороге своего дома в Белграде застрелен известный адвокат Миша Огнянович. Также в ходе покушения 26-летний сын юриста получил ранение. Нападение было совершено в тот момент, когда 57-летний мужчина и его сын подходили к дверям своего дома.

В настоящее время на месте совершения преступления работает полиция, квартал оцеплен, идет проверка всех выезжающих из него автомобилей, повсюду дежурят полицейские патрули, передает ТАСС.

Адвокат Миша Огнянович работал в юридической группе, защищавшей экс-президента Югославии Слобода Милошевича в Гаагском трибунале. В последние годы карьера юриста была очень успешной: он защищал многих клиентов, совершивших тяжкие преступления, а в последние годы представлял интересы известного криминального авторитета Луки Бойовича.

Ранее местные СМИ сообщали, что в течение последних месяцев в Белграде были убиты несколько друзей Бойовича. По их данным, все эти преступления связаны с войной криминальных кланов, занимающихся оборотом наркотиков. Не исключено, что адвокат Миша Огнянович тоже мог стать жертвой бандитских разборок.