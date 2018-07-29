В праздник Крещения Руси по Хабаровску прокатилась волна колокольного звона

В полдень храмы города присоединились к всероссийскому перезвону. Впервые колокола одновременно зазвучали в России и на Украине, в Белоруссии, Молдавии, Азербайджане и Казахстане в 2012 году. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска богослужение возглавил митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир. После состоялся крестный ход, заключает телеканал "Россия 24".