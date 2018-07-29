Восемь полицейских пострадали при задержании нарушителя в Иркутске

В Иркутске в результате автоаварии, произошедшей во время задержания нарушителя, пострадали девять человек, в том числе, восемь сотрудников полиции.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 28 июля, вечером в районе Иркутского моста, где сотрудники ГАИ проводили мероприятия по задержанию нарушителя на автомобиле. Водитель не подчинился требованиям остановиться и неоднократно создавал опасные аварийные ситуации. Управляемую нарушителем машину удалось задержать, но при оформлении материалов о правонарушении другой автомобиль врезался в машины сотрудников ГАИ, передает ТАСС. Пятеро пострадавших были госпитализированы с переломами, еще трое — с ушибами.

Водитель, врезавшийся в полицейские машины, задержан. По данным источника в местных экстренных службах, он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает "Интерфакс".