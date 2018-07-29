Первый концерт Gorillaz в России отменили из-за ливня

Недоразумение произошло на фестивале Park Live. Хедлайнеры успели сыграть несколько песен, после чего зрителям в парке Горького объявили, что пора расходиться. Из-за сильного ветра вода залила сцену. При этом одна из зрительниц заявила, что в толпу ударила молния, из-за чего у одной из ее подруг онемела рука.

По прогнозам в Москву идёт похолодание, отмечает телеканал "Россия 24".