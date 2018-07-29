В Петербурге стартовал фестиваль VK Fest

Над Северной столицей уже сгущаются сумерки, но люди из парка 300-летия Санкт-Петербурга еще и не думают расходиться. По соцсетям летят сотни фото и видео с хештегом VKFest, одна песня сменяет другую.

Ни почти тридцатиградусная жара, ни очереди на вход не испортили ощущение праздника. Тут — на большой сцене можно было увидеть, например, тех, чьи хиты только пару месяцев назад ворвались в топ.

Монеточка, Хаски, Баста и другие – для тех, кто любит потанцевать. Шутки от стендап-комиков. Четыре сцены фестиваля будут работать и в воскресенье. Второй день обещает порадовать не менее жаркой температурой – и не менее интересной программой.

Кроме концертов, на фестивале есть площадки для косплея и даже видеоигр. Участники фестиваля могут принять участие в творческих мастер-классах или заняться спортом. Ну а те, кто далеко от Питера могут присоединиться к онлайн-трансляции, как сегодня сделали 400 тысяч человек.