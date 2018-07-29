Задержан ранивший полицейского в Москве злоумышленник

Сотрудниками столичной полиции в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан мужчина, совершивший вооруженное нападение на полицейского у посольства Словакии в Москве.

В настоящее время задержанный доставляется для проведения следственных действий, передает РИА Новости.

Как сообщалось, в минувшую пятницу в Москве на 1-й Брестской улице вооруженный ножом неизвестный набросился на командира взвода полиции по охране посольств и консульств, нанеся ему не менее семи ударов в шею и голову, напав сзади. За несколько минут до инцидента полицейскому удалось сфотографировать подозрительного гражданина, в течение длительного времени наблюдавшего за посольством Словакии и постом полиции.

Сотрудник полиции был госпитализирован в состоянии средней тяжести. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" УК РФ. Для розыска преступника в городе был введен план "Сирена".