Эрдоган продолжает торговаться с США по закупке вооружения

Турция обратится в международный арбитраж, если Соединенные Штаты не поставят истребители F-35. Об этом заявил журналистам президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Также турецкий лидер добавил: в вопросе приобретения истребителей Турция также "может рассмотреть альтернативы" американским машинам, сообщает телеканал "Россия 24".

Ранее в американском Конгрессе заблокировали поставку американских истребителей пятого поколения F-35 Турции из-за планов Анкары приобрести российские зенитные ракетные системы С-400.

Также президент Турции намекнул, что США рискуют потерять союзника в лице Турции, если не прекратят пугать Анкару санкциями. Вашингтон в свою очередь сообщает, что готов продолжить давление на руководство Турции, чтобы добиться освобождения американского пастора Брансона, которого в Турции обвиняют в попытке свержения власти.