ДТП в Забайкалье унесло жизни четырех человек

В Оловяннинском районе Забайкальского края в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли четыре человека, двоим из которых было по 17 лет.

По поступающим данным, в ночь на воскресенье, 29 июля, на федеральной автодороге "Чита — Забайкальск" водитель автомашины "Жигули" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Toyota, передает "Интерфакс". В результате ДТП водитель "Жигулей" и трое его пассажиров погибли на месте. Получившие травмы различной степени тяжести водитель микроавтобуса и двое пассажиров госпитализированы.