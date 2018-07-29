Юные российские химики с триумфом вернулись с международной олимпиады

Два золота, два серебра — российские школьники блестяще выступили на пятидесятой международной олимпиаде по химии в Праге. Одиннадцатиклассник из Москвы Алексей Коноплёв набрал максимум баллов и занял абсолютное второе место. Также Россию представляли ребята из Вологды и Нижнекамска, а готовили команду на химическом факультете МГУ. Там отметили по итогам силу российской химической школы.

Накануне из Португалии пришли радостные новости о медалях россиян на международной олимпиаде по физике. Школьники взяли четыре золота и одно серебро, сообщает телеканал "Россия 24".