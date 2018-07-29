День ВМФ: на Дальнем Востоке праздник в самом разгаре
Во Владивостоке в парадном строю прошли четыре десятка боевых кораблей, катера, субмарины. В Петропавловске-Камчатском — ещё более 20-ти судов. В акватории Амурского залива состоялись показательные выступления.
В акватории Амурского залива – штиль. Над морем фирменный владивостокский туман, который словно подчёркивает белоснежную парадную форму военных моряков, вытянувшихся во фронт на палубах кораблей. Приветствуют командующего Тихоокеанским флотом.
40 боевых кораблей. Такое сосредоточение лучших сил Тихоокеанского флота у берегов Владивостока можно наблюдать лишь раз в году. Стройный ряд кораблей хорошо видно с берега, вереница напоминает о том, что настал день Военно-морского флота, пожалуй, главный праздник для Владивостока.
В парадном строю – эсминец "Быстрый", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", учебный корабль "Перекоп" — гость с Балтийского флота. В авангарде – ракетный крейсер "Варяг". Командующий ТОФ Сергей Авакянц поднимается на его борт, чтобы лично поздравить экипаж.
За тем, как катер командующего движется вдоль линейки кораблей, с раннего утра наблюдают с трибун. В последнее воскресенье июля Набережная города традиционно превращается в зрительный зал. Судьба очень многих жителей форпоста России на Тихом океане связана с флотом.
От залпов и выстрелов закладывает уши – но это любимая часть праздника для многих. Демонстрация боевой мощи разных родов войск, новейшей военной техники.
Силы специального назначения захватили судно условного противника, и за считанные минуты чёрный пиратский флаг сменил российский триколор. Самый зрелищный эпизод – высадка бронетранспортёров с большого десантного корабля на плаву.
Это БТР-82А, совсем недавно их приняли на вооружение и в этом году впервые демонстрируют жителям Владивостока. Новые машины могут передвигаться по воде со скоростью 9 километров в час.
А это – машина из прошлого, восстановленная совсем недавно. Танк "Шерман" подняли со дна Баренцева моря. Он затонул в 45-ом – и теперь снова на ходу. Перед трибунами одна за другой сменяют друг друга театральные сценки – экскурс в военную историю Владивостока. Между тем, от утреннего тумана к завершению праздника не остается и следа. Это значит, что вечером праздничный фейерверк будет виден со всех точек города.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Трамп готов прилететь в Москву
- Макаревича позвали в Крым
- Состояние Кобзона назвали "стабильно тяжелым"
- Президент Эквадора: Ассанжу придется покинуть посольство
- Корреспондент АиФ пропал во время командировки в Нижний
Самое читаемое
-
Поклонники волнуются: "Уральские пельмени" распались на составные части
- В России собираются ужесточить правила выезда за рубеж
- Прокуратура утвердила обвинение бывшей жене Джигарханяна
- Владелец борделя рассказал о сексе с десятками голливудских звезд
- Названо самое качественное и вкусное масло
Авто.Вести.Ru
-
Внедорожная версия Lada Xray: первые подробности
- aguar назвал российские цены на электрический кроссовер I-Pace
- Цены на бензин в России по-прежнему растут
- Mercedes-Benz представил самый компактный седан (он будет и в России!)
- Путин снова пересел на Mercedes
Экономика
-
Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7,25%
- Сенат США проголосовал за снижение пошлин на сотни китайских товаров
- Внешние долги уронили курсы валют Таджикистана и Украины
- Евро "выпал в осадок" после заседания ЕЦБ
- Куда поехать на День ВМФ: 5 популярных городов России
Недвижимость
-
Странные дома: кто живет в доме-крокодиле
- В Барнауле продали квартиру с мумией
- Самолет в джунглях превратили в отель
- Дача за миллион: что получит покупатель
- Booking.com больше не работает в Крыму
Вести.Медицина
-
Как определить, есть ли в рыбе паразиты
- Сахар улучшает память. Но только после 60-ти
- Химикаты в фастфуде и упакованных продуктах токсичны для детей
- 5 вещей, которые женщины не должны делать со своей грудью
- Есть вопрос: чем опасна отбеливающая зубная паста
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Депутат Сергей Жигарев и модель Ольга Синтюрева встретились на очной ставке
- Подозреваемый в убийстве девочки в Серпухове ранее проходил стажировку в милиции
- Тимати и Егора Крида могут арестовать на 15 суток
- Момент падения легкомоторного самолета в Подмосковье попал на видео
- В Москве схвачены 19 работников автосалонов, "кинувших" покупателей на 50 миллионов
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Asus ZenFone Max Pro (M1): долгожитель на чистом Android
- Назван iPhone, который меньше всего дешевеет при перепродаже
- Знакомьтесь: Fuchsia. Всё о главном кандидате на смену Android
- Xiaomi Mi A2 на чистом Android: "гуглофон" по-китайски
- "Умная" автоматизация в масштабах мегаполиса
- Секретный смартфон Samsung сняли на видео
Вести-Москва
-
Москвичи увидели Кровавую Луну и великое противостояние Марса
- Судебные приставы вышли на охоту
- Из Италии в Китай - за 20 минут: выходные в Москве
- Арбузы даже на обочинах: где их не стоит покупать
- Легенда с молотка: знаменитый ресторан "Прага" выставлен на торги
Вести.Стиль
-
Что носить летом в холодную погоду? 7 модных идей
- 7 способов сэкономить на косметике
- 5 альтернатив тональному крему на жару
- Гид по украшениям: главные тренды сезона
- Молодые российские дизайнеры, чьи вечерние платья покорят вас
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
На Марсе есть вода! Астрономы обнаружили огромное озеро
- Кошачьи паразиты могут сделать людей более предприимчивыми
- Искусственные эмбрионы грызунов достигли ключевого этапа развития
- "Вычислена" самая большая в истории нога динозавра
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тайная любовница олигарха: загадочная смерть участницы реалити-шоу
- Телефонные разговоры Кержаковых: новые пугающие подробности
- Русская мать умоляет спасти ее сына из африканской тюрьмы
- Любовница Караченцова: "Он обещал, что уйдет от жены"
Телеканал "Культура"
-
"Творческих планов - громадье". Интервью с Владимиром Васильевым
- Глыба в литературе. Владимир Маяковский
- Назван фильм, который откроет 75-й Венецианский кинофестиваль
- "Линия жизни" Нани Брегвадзе