День ВМФ: на Дальнем Востоке праздник в самом разгаре

Во Владивостоке в парадном строю прошли четыре десятка боевых кораблей, катера, субмарины. В Петропавловске-Камчатском — ещё более 20-ти судов. В акватории Амурского залива состоялись показательные выступления.

В акватории Амурского залива – штиль. Над морем фирменный владивостокский туман, который словно подчёркивает белоснежную парадную форму военных моряков, вытянувшихся во фронт на палубах кораблей. Приветствуют командующего Тихоокеанским флотом.

40 боевых кораблей. Такое сосредоточение лучших сил Тихоокеанского флота у берегов Владивостока можно наблюдать лишь раз в году. Стройный ряд кораблей хорошо видно с берега, вереница напоминает о том, что настал день Военно-морского флота, пожалуй, главный праздник для Владивостока.

В парадном строю – эсминец "Быстрый", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", учебный корабль "Перекоп" — гость с Балтийского флота. В авангарде – ракетный крейсер "Варяг". Командующий ТОФ Сергей Авакянц поднимается на его борт, чтобы лично поздравить экипаж.

За тем, как катер командующего движется вдоль линейки кораблей, с раннего утра наблюдают с трибун. В последнее воскресенье июля Набережная города традиционно превращается в зрительный зал. Судьба очень многих жителей форпоста России на Тихом океане связана с флотом.

От залпов и выстрелов закладывает уши – но это любимая часть праздника для многих. Демонстрация боевой мощи разных родов войск, новейшей военной техники.

Силы специального назначения захватили судно условного противника, и за считанные минуты чёрный пиратский флаг сменил российский триколор. Самый зрелищный эпизод – высадка бронетранспортёров с большого десантного корабля на плаву.

Это БТР-82А, совсем недавно их приняли на вооружение и в этом году впервые демонстрируют жителям Владивостока. Новые машины могут передвигаться по воде со скоростью 9 километров в час.

А это – машина из прошлого, восстановленная совсем недавно. Танк "Шерман" подняли со дна Баренцева моря. Он затонул в 45-ом – и теперь снова на ходу. Перед трибунами одна за другой сменяют друг друга театральные сценки – экскурс в военную историю Владивостока. Между тем, от утреннего тумана к завершению праздника не остается и следа. Это значит, что вечером праздничный фейерверк будет виден со всех точек города.