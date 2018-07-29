International Champions Cup. "Ливерпуль" разгромил "МанЮнайтед"

Ведущие футбольные клубы Старого Света продолжают серию товарищеских матчей в рамках турнира International Champions Cup. Центральной игрой очередного дня была встреча двух английских клубов – "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед". Финалисты Лиги чемпионов выиграли с разгромным счетом 4:1.

Матч прошел в американском Мичигане и довольно неожиданно завершился разгромом команды Жозе Моуринью. Правда, два гола у победителей были забиты с пенальти. Счет открыл с 11-метрового Мане, но через 3 минуты Перейра счет сравнял. Первый тайм закончился со счетом 1:1 и ничто не предвещало другого.

Но во второй 45-минутке "Ливерпуль" явно прибавил, в то время как у "Юнайтед" пошли ошибки. В результате Старридж, Оджо (с пенальти) и Шакири довели счет до неприличного. В концовке игры "МЮ" мог сократить счет, но не реализовал пару неплохих моментов.

Результаты других встреч International Champions Cup 2018: "Бавария" (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия) – 2:3, "Бенфика" (Португалия) "Ювентус" (Италия) – 1:1 (пенальти – 2:4), "Челси" (Англия) – "Интер" (Итаплия) – 1:1 (пенальти – 5:4).