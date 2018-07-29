Тренер "Ростова" Карпин: последние минут игры совсем не порадовали

Наставник футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин, чьи подопечные с победы начали чемпионат России в премьер-лиге в матче против грозненского "Ахмата" (1:0), подвел итоги встречи. Тренер был несколько огорчен тем, как его команда провела концовку домашней игры, но результатом был доволен.

"Если честно, до удаления мне наша игра нравилась больше, — цитирует Карпина официальный сайт "Ростова". – Да, владели мячом, забили, но тревога все равно была. Последние минуты совсем не порадовали. Но, видимо, сказалось, что это был первый матч сезона, было что терять. Боязнь приводила к тому, что теряли мяч необоснованно. Три очка есть три очка. Начали с победы – это важно".

По словам наставника, никто из новичков не выпал из игры: "Что касается замен, вместо Скопинцева вышел Мирзов, чтобы нагнетать больше в атаке. В обороне же было достаточно трех центральных защитников и Гацкана. Сигурдарсон сам попросил замену, А Калачев устал. Все-таки старенький уже".

Говоря о том, что в стартовом составе не было никого из новичков, Карпин отметил: "Логика здесь простая. Это незнакомая для них арена. Кто-то из них и вовсе незнаком с нашим чемпионатом".

"Мне было видно не все спорные моменты, — сказал тренер "Ростова", рассуждая о судействе игры. – Но думаю, что пенальти на Ионове был. Удаление тоже не вызывает споров. Возможно, были ошибки, но в целом можем быть довольны судейством".

Карпину задали вопрос и о возможных еще покупках в состав: "Вопрос не ко мне, а к руководству клуба. Те игроки, что есть, меня устраивают. Но любой тренер в мире всегда хочет футболистов лучше, если они есть на рынке. Можно ли решать задачи с нашей обоймой игроков? Можно".