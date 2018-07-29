International Champions Cup. "Барселона" по пенальти одолела "Тоттенхэм"

Еще один матч состоялся в рамках футбольного International Champions Cup: в американской Пасадене играли испанская "Барселона" и английский "Тоттенхэм Хотсупр". Игра в основное время завершилась вничью – 2:2. А в серии 11-метровых штрафных ударов сильнее были каталонцы – 5:3.

"Барса" отлично провела первый тайм и вела со счетом 2:0 после голов Мунира и Артура. При этом оба голевых паса своим партнерам отдал Рафинья. Однако во второй половине игры, когда команды сделали несколько замен, атакующая прыть каталонцев остыла и англичане сравняли счет после голов Сон Хын Мина и Нкуду. Но в серии пенальти "Барса" взяла свое – 5:3.