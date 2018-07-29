Столицу ждет жаркий день без осадков

Погодную обстановку в московском регионе в воскресенье, 29 июля, будет определять скандинавский антициклон, который усилит свое влияние. Погода будет постепенно улучшаться, а свежий ветер с северо-востока поспособствует спаду жары.

Воздух в столице днем прогреется до плюс 26-28 градусов, в Подмосковье — до плюс 24-29 градусов, прогнозируют специалисты Центра погоды ФОБОС. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Атмосферное давление подрастет до 754 миллиметров ртутного столба.