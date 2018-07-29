ММА. Ислам Махачев выиграл пятый поединок в рамках лиги UFC

В канадском Калгари состоялся турнир по смешанным единоборствам ведущей американской лиги UFC on Fox 30. В его рамках россиянин Ислам Махачев выиграл свой четвертый бой в Лиге. В главном поединке сошлись легковесы Эдди Альварес и Дастин Порье. Порье нокаутировал соперника во втором раунде.

Махачев победил Каяна Джонсона болевым приемом на руку в первом раунде. Наш боец смешанного стиля провел в американской Лиге шесть боев и проиграл только в одном. Это единственное поражение Ислама за всю карьеру: на его счету всего 16 побед в разных турнирах.

В главном карде турнира в Калгари Жозе Альдо победил Джереми Стивенса нокаутом в первом раунде, Йоанна Енджейчик переупрямила Тишу Торрес единогласным решением судей, а Александр Эрнандес был сильнее Оливье Обена-Мерсье также по решению арбитров.