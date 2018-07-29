После ДТП с автобусом в Подмосковье остаются в больницах 14 человек

Остаются в больницах 14 пострадавших в аварии рейсового автобуса Москва — Ижевск, опрокинувшегося накануне на автодороге А107 в Домодедовском районе Подмосковья. По словам представителя экстренных служб Московской области, помимо 14 госпитализированных медики оказали помощь амбулаторно еще 10 людям.

Опрокинувшийся автобус перевозил артистов удмуртского народного ансамбля песни и пляски "Танок", напоминает РИА Новости. По словам представителя ансамбля, в автобусе находились 28 артистов и два водителя.

После ДТП в Домодедовскую центральную районную больницу доставили для осмотра 27 человек, в том числе обоих водителей и четверых детей. По данным подмосковного главка МВД, жертв в результате ДТП нет.