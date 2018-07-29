Из тюрьмы вышла палестинка, ударившая израильского солдата

Из израильской тюрьмы выпустили 17-летнюю палестинскую активистку Ахед Тамими, передает ТАСС. Девушка была приговорена к 8 месяцам заключения за пощечину солдату.

В перебранку с израильским военным Тамими вступила в своей родной деревне на Западном берегу реки Иордан. Видео, где девушка бьет по лицу израильского военнослужащего, попало в Интернет, и Тамими стала фактически еще одним символом палестинского протеста.

Палестинку арестовали через несколько дней после инцидента, в марте 2018 года израильский суд приговорил ее к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 1,4 тысячи долларов. Девушка пошла на сделку с правосудием – она признала свою вину, а прокурор не стал настаивать на более жестком наказании.

Вместе с Тамими из тюрьмы вышла и ее мать – ее приговорили к сроку за подстрекательство и видеосъемку. Обеих доставили к одному из блокпостов на Западном берегу реки Иордан, где их встретили палестинцы и перевезли в их деревню.