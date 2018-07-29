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29 июля 201810:32

Индия намерена защитить столицу с помощью американской ПРО

Журналистам газеты Times of India осведомленные источники рассказали о планах властей купить американскую систему противовоздушной обороны NASAMS-II. Правительство Индии намерено с ее помощью защитить столицу страны Нью-Дели от возможных атак с воздуха. NASAMS-II, к примеру, защищает Вашингтон.

Газета отмечает, что тендер среди других стран на поставку вооружения приблизительной стоимостью в миллиард долларов не объявлялся.

Источники рассказали о том, что Совет по оборонным закупкам "признал необходимым" заключение контракта с США, пишет РИА Новости.

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