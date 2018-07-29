Индия намерена защитить столицу с помощью американской ПРО

Журналистам газеты Times of India осведомленные источники рассказали о планах властей купить американскую систему противовоздушной обороны NASAMS-II. Правительство Индии намерено с ее помощью защитить столицу страны Нью-Дели от возможных атак с воздуха. NASAMS-II, к примеру, защищает Вашингтон.

Газета отмечает, что тендер среди других стран на поставку вооружения приблизительной стоимостью в миллиард долларов не объявлялся.

Источники рассказали о том, что Совет по оборонным закупкам "признал необходимым" заключение контракта с США, пишет РИА Новости.