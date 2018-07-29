Полиция Британии предполагает, что отравлением Скрипалей занимались две группы из РФ

Британская полиция прорабатывает версию о том, что организацией и осуществлением отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии занимались две группы из России, утверждает газета Mirror, ссылаясь на следователей.

"По крайней мере две команды российских киллеров были ответственны за инцидент в Солсбери с "Новичком", — пишет издание, ссылаясь на следователей, ведущих это дело. По их мнению, первая команда прибыла в Англию для подготовки операции, а вторая — для непосредственного участия в акции по отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом.

Неким "побочным эффектом" этой операции стало отравление "Новичком" Дон Стерджесс. Она использовала выброшенный флакон для духов, в котором находился яд, и скончалась, не приходя в сознание. Следователи полагают, что в таком виде яд было проще перевезти через таможню. И высказывают опасение, что жертв "Новичка" может быть больше. Причем, никаких прогнозов о потенциальной опасности для жителей Британии не дается.

А пока жителей призывают держаться подальше от любых неопознанных контейнеров. Осложняет ситуацию и то, что бойфренд Стерджесс, подаривший ей "духи", не может вспомнить, где нашел их. На допросах он говорит, что регулярно осматривал мусорные контейнеры и ему довольно часто попадались запечатанные пакеты и коробки.

Через систему видеонаблюдения следователи, возможно, опознали двух человек, которые могли быть связаны с покушением на жизнь Сергея Скрипаля. Однако "охота" на них может занять несколько месяцев, так как считается, что убийцы покинули Британию после неудачной атаки.

"Бутылка, в которую положили яд, могла быть куплена только в России", — утверждает издание со ссылкой на результаты расследования, не вдаваясь в подробности.

Инцидент с отравлением бывшего офицера российской разведки, 67-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии произошел в английском городе Солсбери 4 марта. Скрипали подверглись воздействию нервно-паралитического вещества А234 типа "Новичок". Лондон считает, что к отравлению причастны российские власти.

Сергей Скрипаль в 2006 году осужден в России за государственную измену в форме шпионажа в пользу спецслужб Великобритании и лишен воинского звания. Имея доступ к личным данным коллег, Скрипаль выдал Британии более сорока сотрудников российской разведки. А также передал более 20 тысяч документов с грифом "совершенно секретно", имеющих отношение к космодрому Плесецк, тем самым нанеся существенный ущерб обороноспособности и безопасности России. С 2010 года, после помилования и обмена шпионами между Россией и США, живет в Великобритании, где получил британское гражданство, сохранив также и российское.