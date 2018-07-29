Украинские военные трижды за сутки обстреляли Донбасс

За минувшие сутки украинские военные три раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ДНР. Огонь велся из минометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

С 1 июля согласно договоренности Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе в регионе действует бессрочный режим прекращения огня, соблюдать который обязались обе стороны конфликта.