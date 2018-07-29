Три человека погибли, семь получили ранения в результате стрельбы в США

Жертвами стрельбы в городе Новый Орлеан в американском штате Луизиана стали три человека, сообщает местный портал Nola.com со ссылкой на данные полиции. Еще семь человек ранены. Инцидент произошел накануне вечером у джаз-бара на Клейборн-авеню.

О деталях произошедшего рассказал на пресс-конференции глава полиции Нового Орлеана Майкл Харрисон. По первым сообщениям с места происшествия, два человека в толстовках с капюшоном остановились перед большой группой людей у бара и открыли огонь. Один из стрелявших предположительно был вооружен винтовкой, у второго был пистолет.

По словам Харрисона, преступники, казалось, стреляли по толпе без разбора, хотя в одного из людей они выстрелили более одного раза. Затем стрелявшие убежали с места происшествия. Полиция начала расследование, подозреваемых ищут.