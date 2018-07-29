У побережья Турции затонула лодка с предполагаемыми гюленистами

В Эгейском море у побережья Турции затонула надувная лодка, на борту которой находились 16 человек. Сообщается о шестерых погибших и об одном пропавшем без вести. Девять человек были спасены береговой охраной, передает ТАСС. По сообщению агентства "Анадолу", среди погибших — трое маленьких детей.

По словам главы турецкого прибрежного округа Айвалик Гекхана Горгуаслана, в лодке находились подозреваемые в принадлежности к террористической группировке ФЕТО сторонники мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Анкара обвиняет Гюлена, проживающего в США, в организации попытки государственного переворота в Турции в 2016 году. Также, по данным властей, в лодке, шедшей в направлении греческого острова Лесбос, находились два наркоторговца.