Патриарх Кирилл уволил самого заслуженного церковного руководителя Пархаева

Руководитель художественно-производственного предприятия "Софрино" Евгений Пархаев уволен со всех постов в Русской Православной Церкви. Такое решение принял Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, пишет "Интерфакс".

Пархаев руководил гостиницей "Даниловская", отвечал за патриаршие резиденции в Переделкине, Чистом переулке и Свято-Даниловом монастыре.

Официальный сайт Московского патриархата сообщает, что Пархаев был директором "Софрино" более 30 лет. "Софрино" выпускает облачения для священников, иконы и церковную утварь.