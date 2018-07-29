День ВМФ: президент Путин откроет торжественный смотр кораблей в Петербурге

В День Военно-морского флота в России пройдут морские парады на всех флотах. Главный из них пройдет в Петербурге и Кронштадте, сразу в двух акваториях. На Неве в центре северной столицы торжественный смотр кораблей откроет президент России.

Владимир Путин этим утром прилетел в Петербург на вертолете и уже встретился с военными моряками. Начальник Ленинградской военно-морской базы доложил президенту, что катера к выходу готовы. Владимир Путин проехал по акватории и осмотрел корабли, которые примут участие в смотре.

Парад начнется через час. В этом году в нем участвуют более четырех тысяч моряков разных флотилий, свыше 40 кораблей и катеров различных классов, а также группа морской авиации.