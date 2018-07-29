Хоккеистам сборной России вручили перстни за победу на Олимпиаде

Сборная России по хоккею получила специальную награду за победу в Олимпийском турнире 2018 года. Команда в полном составе была награждена перстнями, которые традиционно вручаются в мировом хоккее за высокие спортивные достижения.

🙈🙈🙈 Публикация от Kirill Kaprizov (@kirillkaprizov) 28 Июл 2018 в 11:06 PDT

Накануне на Манежной площади столицы России состоялся праздничный гала-концерт "Россия в моем сердце", на котором чествовали отечественных спортсменов, добившихся высоких результатов в крупнейших турнирах 2018 года. На мероприятии присутствовало более 30 тыс. зрителей.

Среди тех, кто удостоился поздравлений, была в полном составе олимпийская команда нашей страны, выигравшая в корейском Пхенчхане золотые медали. Игрокам и тренерам, завоевавшим первое место на зимних Олимпийских играх, вручили перстни. Эту традицию в спорте ввела Национальная хоккейная лига, где обладателям Кубка Стэнли также вручаются победные перстни.