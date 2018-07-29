Опубликовано видео столкновения микроавтобуса и поезда на юго-западе Украины

Правоохранительные органы обнародовали кадры ДТП с летальным исходом, произошедшего в минувшую пятницу, 27 июля, в селе Мамаивцы Кицманского района Черновицкой области Украины.

Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, развозивший по домам работников местного предприятия, проигнорировал световую и звуковую сигнализацию, сообщавшую о приближении поезда, и выехал на переезд.

Через несколько секунд в автомобиль врезался локомотив товарного состава. От удара транспортное средство отбросило в сторону.

В результате инцидента от полученных травм на месте аварии скончались два человека, еще семь пассажиров в возрасте от в возрасте от 15 до 58 лет были доставлены в лечебное учреждение. Троих пострадавших поместили в реанимацию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется следствие.