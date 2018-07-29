Напавшим на полицейского у посольства в Москве займутся психиатры

Подозреваемому в нападении на полицейского возле посольства Словакии в Москве будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Нападение на командира взвода полиции по охране посольств и консульств произошло 27 июля днем на 1-й Брестской улице. Ему нанесли не менее семи ударов в шею и голову. За несколько минут до инцидента полицейскому удалось сфотографировать подозрительного гражданина, в течение длительного времени наблюдавшего за посольством Словакии и постом полиции.

Сотрудник полиции находится в стабильно тяжелом состоянии, но смог дать необходимые показания.

"Благодаря совместной работе следователей Главного управления и сотрудников уголовного розыска подозреваемый в совершении указанного преступления задержан. Им оказался 17-летний юноша", — уточняется в сообщении. В нем добавляется, что уголовное дело расследуется по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Сейчас следователи устанавливают точную картину произошедшего, а также мотивы, побудившие его напасть на полицейского. Задержанному будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, в результате которой будет установлено его психическое состояние.