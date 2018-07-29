Погоня за водителем, травмировавшим девять полицейских в Иркутске, попала на видео

Очевидец, прогуливавшийся поздним вечером в минувшую субботу, 28 июля, по Иркутску, запечатлел на камеру мобильного телефона один из эпизодов преследования нарушителя ПДД.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Иркутской области, сотрудники полиции попытались остановить автомобиль Toyota. Водитель проигнорировал требование стражей порядка и попытался скрыться.

Через некоторое время правоохранителям удалось его догнать и заблокировать. В ходе погони применялось табельное оружие.

"Во время фиксирования факта правонарушения на сотрудников полиции был совершен наезд автомашиной, в результате чего девять офицеров получили различные травмы. В настоящее время трое полицейских госпитализированы. Кроме этого, оба предполагаемых виновника случившегося также обратились за медицинской помощью. Повреждены шесть автомашин, в том числе четыре служебных автомобиля", — отмечается в сообщении ведомства.

Мужчина, сбивший инспекторов и повредивший полицейские машины, задержан.

В результате проведенного медицинского освидетельствования было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.