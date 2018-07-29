Названа сумма, которую задолжал самый злостный алиментщик России

Самая крупная задолженность по алиментам в России — у 50-летнего москвича В., задолжавшего бывшей супруге и четырем детям более 118 миллионов рублей. Такие данный приводит RT со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.

Добровольно свои обязательства по алиментам должник-рекордсмен не выполняет, и судебному приставу-исполнителю пришлось применить к нему "весь комплекс мер принудительного исполнения" в рамках исполнительных производств. Ранее сообщалось, что у 20 тысяч жителей Татарстана задолженность по выплате алиментов превысила три миллиарда рублей.