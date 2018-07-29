Немецкий депутат Хензель: доказательств причастности РФ к отравлению Скрипалей нет

Депутат бундестага Хайке Хензель дала интервью газете Junge Welt, пишет РИА Новости. В частности, Хензель усомнилась в способности полицейских Великобритании и Германии представить доказательства причастности России к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По словам депутата, власти Германии якобы получили от британских коллег какие-то сведения, подтверждающие вину России, но отказываются предоставить эти данные бундестагу и немецкому обществу. Это ставит под сомнение, заявила Хензель, наличие вообще каких-либо доказательств.

Депутат добавила, что спецслужбы Германии игнорируют запросы о том, есть ли у них отравляющее вещество, подобное примененному в Солсбери.