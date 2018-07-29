Драчун Бенналя отправил в нокдаун рейтинг Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон побил свой рекорд непопулярности среди французов на фоне скандала вокруг своего помощника, избившего манифестантов в ходе первомайской демонстрации в Париже.

Только 39% граждан страны удовлетворены деятельностью Макрона на посту президента. Остальные 61% французов при голосовании выбрали пункт "полное недовольство действиями главы республики". Итоги опроса, проведенного Французским институтом изучения общественного мнения (IFOP), опубликованы в воскресенье в газете Le Journal du Dimanche.

В опросе приняли участие почти две тысячи человек старше 18 лет. Наибольшей критике президент Франции подвергся со стороны "Демократического движения", "Республиканцев" и Соцпартии.

Это самый низкий рейтинг Макрона, в июле — августе 2017 года и в июне 2018 года положительную оценку работе президента дали 40% граждан Франции. Однако до антирекорда среди президентов Пятой республики ему еще далеко. К примеру, у Франсуа Олланда рейтинг опускался до 27%.

Аналитики считают, что на падении рейтинга президента мог сказаться скандал, связанный с "делом Бенналя". Сотрудник Елисейского дворца и помощник президента Александр Беналля избил демонстранта во время первомайских выступлений. Сначала он был временно отстранен от работы, но позднее выяснилось, что чиновник пытался влиять на расследование (Беналля незаконно получил от офицеров полиции служебную видеозапись инцидента), поэтому будет уволен.

Сегодня Беналля были предъявлены обвинения в применении насилия и вмешательстве в действия представителей властей. Кроме того, предъявлены обвинения трем полицейским, передавшим Беналля служебную видеозапись.