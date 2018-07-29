Тренер "Зенита" Семак: прогнозы на сезон – дело неблагодарное

Перед стартом нового футбольного сезона главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак дал традиционную для клуба пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы о состоянии команды, о проблемах и методах их решения, о предстоящем питерцам первому матчу чемпионата страны против "Енисея".

"Чемпионат еще не начался, но изначально "Зенит" всегда является одним из фаворитов по многим причинам. Есть и другие команды, которые каждый сезон борются за первое место. Но прогнозы — дело неблагодарное. Мы со своей стороны должны работать, и выполнять свою работу на сто процентов", — сказал тренер.

"То, что мы можем, должны делать, — цитирует Семака официальный сайт "Зенита". – А дальше — посмотрим, как будут развиваться события на футбольном поле. Думаю, в последние годы не было сезонов, в которых победа в чемпионате давалась бы какому-то клубу легко."

По словам наставника "сине-бело-голубых", сборники из его команды прибыли в разном состоянии: "Кому-то легче, кому-то сложнее. Сейчас как раз занимаемся тем, чтобы у всех функциональное состояние было хорошим для того, чтобы играть и помогать нашей команде".

"Что касается травмированных, то у Ерохина достаточно серьезное повреждение, и он продолжает лечиться. То же касается Жиркова, который после игр за национальную сборную, к сожалению, в ближайшем будущем не поможет нам. С ними же работает Терентьев. Более сложная ситуация у Кокорина и Мамманы. Они восстанавливаются в плановом режиме после очень серьезных травм. Есть вопрос сейчас по Джорджевичу. Должны отталкиваться и от лимита на легионеров при составлении заявочного листа, поэтому пока еще есть вопросы. Остальные все готовы", — сказал наставник.

Говоря о матче с "Енисеем, который пройдет в Тюмени, Семак отметил: "Какое поле в Тюмени, не знаю. Условия будут равны для обеих команд, никто не получает какого-то преимущества. Если качество похуже, то команде, которая меньше играет через контроль мяча и в позиционном нападении, в некотором отношении проще. Тем не менее условия равны для всех, и если решили, что нужно играть в Тюмени, то там и будем".

Семак заметил, что не вполне понимает разговоры о переизбытке игроков в его подчинении: "Никакого переизбытка нет. У нас практически 20 человек, которые готовятся к чемпионату. Есть только одна позиция, где можно говорить о переизбытке, — это нападающий. Есть Артем Дзюба, Антон Заболотный, Лука Джорджевич. Здесь у нас есть переизбыток, и для меня, как для тренера, достаточно сложно принять решение. Нужно отталкиваться от многих факторов: и от лимита, и от состояния, и от многих других контрактных вещей, которые в совокупности сформировали текущую идею. К большому для меня сожалению, Джорджевич пока вне заявки на сезон".