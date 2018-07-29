Пьяный таксист, убегавший от полиции в Уфе, "финишировал" в дереве. Видео

Утром в воскресенье, 29 июля, стражи порядка и неравнодушные очевидцы задержали нетрезвого водителя автомобиля такси на улице Машиностроителей в Уфе.

На записи видно, что таксист пытался уйти от преследования и не вписался в поворот. Машина вылетела за пределы проезжей части и врезалась в дерево.

После этого стражи порядка настигли нарушителя и скрутили его.

Помимо водителя в автомобиле находилась женщина, была ли она клиенткой таксиста, или его спутницей – не уточняется.

Местные СМИ, со ссылкой на свидетелей инцидента, характеризуют состояние таксиста, как "мертвецки пьян".