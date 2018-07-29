На партнеров Трампа по гольфу объявили охоту

Журналист американской The Washington Post обратился к читателям за информацией о том, с кем играет в гольф президент США Дональд Трамп. Как пишет в своей статье корреспондент Филип Бамп, за время нахождения на посту президента страны Трамп, по имеющимся данным, играл в гольф 111 раз. В 81 случае личности партнеров президента по гольфу неизвестны — а общественность должна знать, с кем проводит несколько часов один на один глава американской администрации.

Трамп, в частности, играет в гольф в клубе Бэдминстера в штате Нью-Джерси, а также в Палм-бич во Флориде. В частные гольф-клубы репортерам доступ закрыт, так что круг "спортивного" общения Трампа практически невозможно установить.

На сайте газеты опубликован календарь предполагаемых дат, когда нынешний президент США проводил время за гольфом. В некоторые из этих дней его партнеры известны — например, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сенаторы и другие высокопоставленные представители Республиканской партии, профессиональные гольфисты, сотрудники телеканала Fox News и даже младший брат теннисистки Анны Курниковой — юный гольфист Алан Курников.

На сайте The Washington Post предлагается поделиться информацией об именах партнеров Трампа по гольфу в другие дни. Информацию о конкретной дате можно отправить на электронный адрес Филипа Бампа.