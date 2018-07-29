Желтый уровень опасности: москвичей предупредили о новой грозе

Синоптики выпустили "желтое" предупреждение в связи с изменением погоды в Москве. Вплоть до понедельника в столице может начаться гроза с сильным ветром, пишет "Интерфакс".

Как сообщает портал "Метеоновости", за несколько дней до конца июля месячная норма по осадкам в столице уже выполнена. В некоторых районах выпало 120 процентов осадков.

Субботняя гроза в Москве распределила дождь неравномерно: сильнее всего лило в Измайлове, а на Ленинградском проспекте шел слабый дождь.