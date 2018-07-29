После случившегося в Парке Горького Gorillaz предложили сольный концерт

Британская группа Gorillaz, чье выступление в Москве в субботу было сорвано начавшейся грозой, может выступить в столице в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов фестиваля Park Live в Парке Горького.

"Мы ведем переговоры с агентом группы о возможном приезде артистов в Москву с сольным концертом в самом ближайшем будущем", — сказали в пресс-службе фестиваля. Организаторы мероприятия полагают, что отмена концерта в субботу было единственно правильным решением, вызванным заботой о безопасности зрителей и артистов, а также персонала, работавшего на площадке.

Музыканты группы Gorillaz также были расстроены тем, что из-за непогоды пришлось остановить выступление.

"Мы ничего не могли с этим поделать. Ваша безопасность должна быть на первом месте", — такое сообщение появилось в официальном Twitter-аккаунте группы.

Группа Gorillaz была основана в 1998 году в британском Эссексе, это "виртуальный" коллектив, состоящий из четырех анимационных участников. Группа исполняет музыку в стиле альтернативный рок, электроника, трип-хоп и поп и выпустила шесть студийных пластинок. Тираж первого альбома превысил семь миллионов экземпляров. Музыканты попали в Книгу рекордов Гиннесса как "Лучшая виртуальная группа".